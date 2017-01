Nächster Wintereinbruch Wetter-Warnung: Jetzt kommt jede Menge Neuschnee

Erst Tauwetter, dann wieder Winter Schneewalze kommt jetzt bis nach Wien

In Kärnten gab es reihenweise Unfälle. Gegen 5.10 Uhr kam eine Lenkerin (46) in Jenig (Bezirk Hermagor) auf der Gailtal Straße ins Schleudern. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Frau und ihr 14-jähriger Sohn wurden verletzt und ins LKH Villach gebracht.Um 7.55 Uhr verlor eine 26-Jährige auf der Lippitzbacher Straße in Einersdorf (Bezirk Völkermarkt) auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug überschlug sich in einem Feld und blieb am Dach liegen. Die Lenkerin wurde verletzt ins LKH Wolfsberg gebracht.Um 9.50 Uhr kam ein Paketzusteller (60) auf der Gurktalerstraße in Gundesdorf mit seinem Klein-Lkw ins Schleudern und landete im Straßengraben. Der Verletzte konnte sich noch selbst aus dem völlig demolierten Unfallwagen befreien und wurde danach ins Krankenhaus Friesach gebracht.Gegen 13.30 Uhr geriet ein 20-Jähriger aus Klagenfurt auf der St. Jakober Straße in Ebenthal auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Wagen eines 23-Jährigen. Dieser erlitt wie auch sein Beifahrer Verletzungen, die beiden wurden ins UKH Klagenfurt eingeliefert.Um 13.50 Uhr kam ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Gailtal Straße in Hermagor ins Schleudern und prallte gegen die dortige Böschung. Der Wagen kippte um und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Die Rettung brachte den verletzten Lenker in eine Arztpraxis.Auf der B171 in Zirl kam der Wagen einer 26-jährigen Tirolerin gegen 8.55 Uhr ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene und danach gegen eine Steinwand. Die Fahrerin wurde ins LKH Hall gebracht.In Gattererberg in Tirol stürzte ein 55-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit seinem Firmenlieferwagen ab, weil er in Folge des starken Schneefalles den Fahrbahnrand übersehen hatte. Das Auto stürzte etwa zwanzig Meter tief über steiles Gelände. Der Wagen überschlug sich, wurde durch eine Baumgruppe abgebremst und blieb schließlich am Dach liegen. Der Lenker wurde zwar verletzt, konnte sich aber selbstständig befreien.In Bad Eisenkappel kam ein Auto gegen 6.35 Uhr wegen gefrierenden Regens von der Straße ab. Der Lenker blieb unverletzt, das Auto musste von der örtlichen Feuerwehr geborgen werden.Die Feuerwehr Voitsberg musste am Freitag binnen etwas mehr als drei Stunden gleich vier Mal ausrücken. Vier Fahrzeuge, darunter auch zwei Lkw, mussten geborgen werden. In Fluttendorf (Mooskirchen) assistierten die Floriani-Jünger der örtlichen Feuerwehr.Im steirischen Zwaring-Pöls verlor eine Pensionistin (66) die Herrschaft über ihr Auto und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen. Der Wagen des anderen Lenkers wurde in den Straßengraben geschleudert. Beide Unfallbeteiligten wurden ins UKH Graz gebracht.In Gortipohl (Vorarlberg) geriet ein 18-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzugfahrzeug. Beide Autos wurden schwer beschädigt, der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen.