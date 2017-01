Alarmfahndung läuft Bankraub in Innsbruck: Verdächtige auf der Flucht

Gegen 22.45 Uhr befanden sich neben der 40-jährigen Mitarbeiterin sieben weitere Personen im Wettbüro. Einer der Anwesenden zog plötzlich eine Schreckschusspistole aus der Jacke und gab zwei Schüsse ab. "Geld her", schrie er die Angestellte an und bedrohte sie.Während die anderen Anwesenden vor Schreck erstarrt waren, setzte sich auch ein zweiter Mann in Bewegung. Der Komplize begab sich hinter die Kassa und entnahm Bargeld aus dem unversperrten Standtresor. Danach flüchtete das Duo. Zum Glück wurde niemand verletzt.Bereits wenige Stunden nach der Tat wurden die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat unter der Notrufnummer 133 oder der Telefonnummer 059133503333.