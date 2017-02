Mini von Thai-Boxer weg Fadi Merza wurde sein Auto vor der Haustüre gestohlen

Kurz vor drei Uhr Früh stieg der Lenker (40) des Ford Focus aus, um in ein Lokal zu gehen. Diesen Moment nutzte ein völlig betrunkener Schweizer aus, um sich hinter das Lenkrad zu setzen. Er bedrohte die beiden anderen noch im Fahrzeug sitzenden Personen und forderte die 26-Jährige und den 35-Jährigen auf, auszusteigen. Dazu hatten die verdutzten Opfer aber keine Zeit mehr, denn der Fahrer raste davon.Der Schweizer fuhr in hohem Tempo durch Sölden. Laut "Tiroler Tageszeitung" mussten sogar Fußgänger zur Seite springen, um nicht erfasst zu worden. Dann lenkte der unberechenbare Lenker das Fahrzeug mehrmals gegen Leitschienen und im Bereich Mühlau schließlich gegen ein Tunnelportal.Der Ford, der nur knapp einen steilen Abhang verfehlte, wurde schwer beschädigt. Die beiden Tiroler und auch der Schweizer wurden beim Aufprall verletzt.Ein Alkoholtest beim 23-Jährigen ergab 1,8 Promille. Er wird in die Justizanstalt Innsbruck gebracht, Ermittlungen wegen versuchten Mordes laufen.