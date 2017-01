Samstagnachmittag fuhr ein 32-Jährige Pkw-Lenker mit seinem 30 Jahre alten Beifahrer von der Autobahn A2 kommend auf die Landesstraße 314 in Fahrtrichtung Ligist. Aufgrund der glatten Schneefahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern.Der PKW kam daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Er blieb in einem Acker auf der Seite liegend stehen. Die beiden verletzten Fahrzeuginsassen konnten sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehren Ligist und Steinberg aus dem Auto geborgen werden. Sie wurden noch an Ort und Stelle erstversorgt und danach ins UKH Graz und in das LKW Voitsberg gebracht.

Das Auto wurde mittels einer Seilwinde der Feuerwehr auf die Räder gekippt und aus dem Acker gezogen. Bei dem Einsatz war ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie der Rettung vor Ort. Die Landesstraße 314 wurde für die Dauer der Fahrzeugbergung komplett gesperrt.

