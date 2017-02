West Autobahn (A1) im gesamten Verlauf vor allem in Niederösterreich zwischen Pöchlarn und Melk und in Salzburg aufgrund der Grenzkontrollen am Welserberg bei der Ausreise nach Bayern

Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Knoten Pongau und dem Knoten Salzburg

Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern wegen der Grenzkontrollen vor Kufstein

Rheintal Autobahn (A14) Höhe Bludenz bei der Abfahrt ins Montafon

Arlberg Schnellstraße (S16) im Bereich der Tunnels

Zillertal Straße (B169) zwischen Straß und Mayrhofen

Pass Thurn Straße (B161) Kitzbühel und dem Pass Thurn

Tiroler Straße (B171) bei Kufstein

Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf

Kössener Straße (B176) zwischen Kössen und St. Johann/Tirol

Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl

Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Füssen/Bayern

Ennstal Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen

Der Urlauberschichtwechsel wird vor allem auf den Hauptverbindungen in Westösterreich zu Verzögerungen im Straßenverkehr führen. Zusätzlich werden zwei Sportveranstaltungen im Großraum St. Johann/Tirol – Hochfilzen Behinderungen verursachen.Am Wochenende werden zahlreiche Besucher zum Koasalauf in St. Johann/Tirol sowie zur Biathlon WM in Hochfilzen erwartet. Der ÖAMTC rechnet am Samstag und am Sonntag mit sehr starkem Verkehrsaufkommen im Raum St. Johann/Tirol – Hochfilzen. Für den Koasalauf werden an beiden Renntagen mehrere Straßen gesperrt.