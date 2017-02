Täter kamen in die Wohnung Trickbetrüger zockten Pensionistin (91) ab

Die Betrüger traten meist zu dritt auf und versuchten, Mitarbeiter in Geschäften in Vorarlberg, Tirol und Kärnten durch einen Geldwechsel abzulenken. Sie gaben vor, ein günstiges Produkt im Wert von bis zu zehn Euro kaufen und mit einem 200 Euro-Schein bezahlen zu wollen.Dabei verwickelten die Verbrecher die Angestellten in ein Gespräch. Wenn sie das Wechselgeld bekamen, gaben die "Kunden" plötzlich an, vom Verkauf zurücktreten zu wollen. In 13 von 19 Fällen gelang es den Betrügern, einen 100 Euro-Schein vom Wechselgeld abzuzweigen, dabei entstand ein Schaden von 1.671 Euro. Außerdem werden den Verdächtigen drei Diebstähle und ein versuchter Diebstahl vorgeworfen.Am Donnerstag wurde ein Ladendetektiv Zeuge eines versuchten Geldwechselbetrugs in einer Spar-Filiale in Feldkirch. Dabei wurde ein 33-jähriger Rumäne festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Nach seinen Komplizen wird noch gefahndet.