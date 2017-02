Serien-Supermarktcoups: Polizei sucht diese Frau

Ursache unklar Fußgänger von Lkw angefahren und schwer verletzt

BILDER DES TAGES 09.02.2017: Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat sich eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, teilten die französischen Behörden am Donnerstag mit. Die Explosion ereignete sich demnach außerhalb des atomaren Bereichs. Es liegen aber Meldungen über Verletzte vor. Fünf Menschen erlitten Vergiftungen, es gab demnach aber keine Schwerverletzten. Ein Reaktor wurde heruntergefahren. "Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall", sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Wie dramatisch die Vergiftungen sind, ist derzeit nicht bekannt. (Foto: Benoit Tessier / Reuters)

Um 10.30 Uhr soll die Verdächtige in Bludesch in einem Supermarkt einmal mehr eine Handtasche gestohlen haben. Möglicherweise eine Stunde davor kam es zu ähnlichen Diebstählen in Filialen in Götzis und Bürs.Insgesamt dürfte die Frau seit Oktober 2016 äußerst aktiv sein, immer wieder ihre Tatorte verlagern und österreichweit in Supermärkten zuschlagen. Hinweise auf die Verdächtige werden an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133-703333 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.