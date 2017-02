Der Mann hing 30 Meter lang am Sessellift (Symbolbild). (Foto: Fotolia)

Der Urlauber hatte auf dem Sessellift einen Skistock verloren und wollte diesen nach dem Aussteigen an der Bergstation der Gipfelbahn Hauser Kaibling wieder holen. Dabei kreuzte er den Bereich zur Talfahrt und wurde von einem Sessel am Helm erfasst.Der 48-Jährige blieb mit dem Riemen seines Skihelms hängen. Der Liftwart drückte zwar sofort den Notstopp-Schalter, doch der Mann wurde noch 30 Meter mitgezogen und stürzte dann aus sechs Meter Höhe in den Schnee. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schladming eingeliefert.