Laut Medien Sissy Böhm nach Entführung im Koma

Nach Autocrash geknipst Polizei jagt Entführer von Sissy Böhm

Aufatmen bei der Familie von Sissy Böhm: Nachdem die 61-Jährige am 21. Dezember in einer Innsbrucker Tiefgarage überfallen, geschlagen und entführt wurde, erholt sich die Tochter des verstorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm wieder. Das bestätigte der von ihrem Sohn beauftragte Anwalt, Hermann Holzmann, gegenüber der APA.Ein Unbekannter attackierte die Tirolerin, schlug mehrfach auf sie ein und zerrte sie dann in sein Auto. In Hall wurde die Entführungsfahrt durch einen Unfall gestoppt. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen, einen 25-jährigen Kroaten, verhaften. Sissy Böhm war von dem Überfall schwer gezeichnet, wegen ihrer heftigen Verletzungen versetzten die Ärzte in der Innsbrucker Klinik sie in den Tiefschlaf.Ihr Peiniger sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der Kroate soll in der Zeit vor Weihnachten mehrere Frauen in Tiefgaragen überfallen haben.