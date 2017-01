Niederländer (39) verunglückt Skifahrer sprang über Kuppe: Lebensgefahr nach Sturz

Verschüttete starben nach Rettung Drei Tote bei Lawinenabgang im Pinzgau

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr im Skigebiet Lech. Die 77-Jährige fuhr auf einer roten Piste am Madloch-Joch ab. Im Bereich der Madloch-Schleuse stieß die Skifahrerin mit einer Snowboarderin zusammen und kam zu Sturz.Ein nachkommender Skifahrer erfasste die gestürzte Skifahrerin erneut. Wie auch die Snowboarderin setzte der Mann die Fahrt einfach fort, ohne ihre Daten bekannt zu geben. Die Skifahrerin wurde an der Hand verletzt.Nur zwanzig Minuten zuvor war es in der Madloch-Schleuse zur Kollision einer 57-Jährigen mit einem Skifahrer gekommen. Dabei wurde die Frau am Knie verletzt. Auch in diesem Fall beging der Unfallbeteiligte Fahrerflucht.