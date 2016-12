Familientragödie in Böheimkirchen "Mord-Mutter" starb im Bett ihrer Mama

Die Frau sprach jeden Tag mit ihrer Freundin. Nur am Donnerstag erreichte sie sie nicht. Gegen 16 Uhr ging die Frau deshalb zum Haus in Henndorf-Wankham, um nachschauen, ob der 74-Jährigen nichts passiert war, wie "salzburg.orf.at" schrieb. Die Frau fand ihre Freundin unter einem Vordach liegend. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Die geschockte Frau verständigte die Polizei und musste anschließend von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.Laut Polizei deutet alles auf ein Familiendrama hin. Der 43-jährige Sohn der Frau soll seine Mutter erschossen haben. Bevor er sich selbst umbrachte, tötete er auch noch den Familienhund. Warum der Mann zur Waffe griff ist noch unklar. Neben der Leiche des Mannes lag aber ein Gewehr. Vermutet wird, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Der Sohn soll erst kürzlich zu seiner Mutter gezogen sein.Die Spurensicherung untersuchte bis tief in die Nacht den Tatort. Außerdem wurde eine Obdukion angeordnet. So wollen die Ermittler den genauen Todeszeitpunkt feststellen. Auch Familie und Freunde sollen befragt werden, um das Motiv für die Bluttat herauszufinden.