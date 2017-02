Sprayer hinter Gittern Puber stahl sein eigenes Fahrrad: 10 Monate Haft

Auf frischer Tat in Margareten Graffity-Sprayer Puber erneut in Wien festgenommen

Tatort Leopoldstadt Lackstift-Vandale: Polizei fasste Verdächtigen

Seit Mai war der 22-Jährige mit Spraydosen und Lackstiften in der steirischen Hauptstadt unterwegs. Kaum eine Hauswand war vor ihm sicher. Seine Hinterlassenschaften prangten auch an stark frequentierten Stellen wie dem Würstlstand am Griesplatz oder auf der Murgasse.Am 1. Jänner war beim Stadtpolizeikommando Graz der Spaß vorbei. Die Beamten bildeten die Ermittlungsgruppe "Graffiti", einen starken Monat später hatten sie den 22-Jährigen ausgeforscht. Bis dahin hatte der Sprayer bereits rund hunderttausend Euro Schaden angerichtet.Anfangs nahm die Polizei an, der "Künstler" heiße "BERTL", weil das einer der Schriftzüge war, die er an Hauswände sprühte. Auch "IRECK", "KILL ALL COPS", "GULAG", "ARF", "RAF" oder "HUMOR" gehörten zu seinen Standard-Tags. Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der Sprayer seine Tags wahllos aussuchte. Neben Graz dürfte der 22-Jährige auch in Paris, Lissabon und Barcelona aktiv gewesen sein.Inzwischen wurden mehrere Mittäter, alle laut Polizei zwischen 22 und 24 Jahre alt, gefasst. Das dürfte aber erst der Anfang sein. Die Sprayer können offenbar auch gut reden - und plaudern die Geheimnisse ihrer Mitsprayer aus.Bezirksinspektor Patrick Dremel ist sich sicher, dass es noch weit mehr Geschädigte gibt. Er hofft, dass sich Hausbesitzer, die durch die Medien auf die Festnahme aufmerksam werden, bei der Polizei melden.