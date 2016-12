Mehrere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. (Foto: Brunner Images/Philipp Brunner)

Gegen 14 Uhr waren mehrere Autos in eine Karambolage verwickelt, der ganze Tunnel blieb eineinhalb Stunden lang gesperrt. In der Folge kam es zu kilometerlangen Staus am Süd- und Nordportal.Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Matrei und Huben sowie der Notarzthubschrauber Martin4. Es war zunächst unklar, ob Insassen verletzt wurden.