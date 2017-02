Stark alkoholisiert 21-Jährige biss und prügelte Polizisten

Rückblickend betrachtet war es vielleicht auch nicht die beste Idee einer 30-Jährigen ihren 25-jährigen Ex ausgerechnet am Valentinstag zu einer Aussprache in ihre Wohnung einzuladen. Die Frau hatte auch einen 35-jährigen Bekannten dazugebeten. Nach der Aussprache setzten sich die drei noch zusammen und begannen zu bechern.Schließlich brach zwischen den ehemaligen Partnern ein Streit aus. Schließlich reichte es dem Bekannte und er wollte den 25-Jährigen aus der Wohnung werfen. Es kam zu einer Rangelei. Der Jüngere versetzte dem Älteren erst einen Faustschlag ins Gesicht und schlug ihm dabei einen Teil des Schneidezahns aus. Danach biss er zu. Seine Zähne versenkte er im rechten Mittelfinger des Kontrahenten.Die Frau hatte inzwischen zum Telefon gegriffen und die Polizei gerufen. Doch der rasende Beißer ließ sich auch von den Uniformierten nicht beruhigen. Bis die Beamten ihn schließlich festnehmen konnten, erlitten sie ebenfalls Prellungen und mehrere Bisswunden.