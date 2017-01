Sehr, sehr viel Sonne Einer der zwei kältesten Jänner seit 30 Jahren

In Oberösterreich gab es aus fast allen Bezirken Berichte über Unfälle. Bei einer Massenkarambolage auf der B148 bei St. Peter in Oberösterreich kurz nach Mitternacht sowie bei einem Crash auf der Westautobahn zwischen Mondsee und Thalgau gab es Verletzte. In Hörsching (Bezirk Linz-Land) rutschte eine Lenkerin mit ihrem Wagen in einen Bach . Die Frau wurde unterkühlt gerettet. Auf der Eferdinger Straße (B129) blieben einige Lastwagen hängen.Auch in Niederösterreich kam es zu Unfällen. Auf der L134 in Wanghof bei Feistritz am Wechsel rutschte Dienstagfrüh gegen 6.30 Uhr der Wagen einer Frau von der spiegelglatten Fahrbahn und überschlug sich . Die Lenkerin blieb zum Glück unverletzt.Auch im Burgenland kam es Dienstagfrüh in Antau (Bezirk Mattersburg) zu einem Unfall