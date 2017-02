Heftiger Protest von Tierschützern NÖ: 84 Fischotter sollen abgeschossen werden

Schon seit Jahren werde von Fischern und Anglern in Österreich die Bejagung des Fischotters gefordert. Fischotter wären Fischereischädlinge und würden jährlich Schäden in Millionenhöhe verursachen. Die immer noch bedrohte Tierart breitete sich laut Tierschützern in Österreich und anderen europäischen Ländern dank vieler Naturschutzmaßnahmen langsam wieder aus. In weiten Teilen Österreichs sei die Art auch heute noch ausgestorben, so die Aktion Fischotterschutz in dem Brief. Das Land Österreich sei laut der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU zum Schutz der Art und zur Wiederherstellung ihrer Lebensräume verpflichtet."Es steht aber zu befürchten, dass die Regierung von Österreich diesen Verpflichtungen nicht nachkommt und in Kürze Fischotter wieder der Natur entnommen werden. Fischotter, die dringend für die Wiederbesiedlung Österreichs selbst benötigt werden, aber auch für die Wiederbesiedlung der angrenzenden Länder Italien, Schweiz und Deutschland.", so die Tierschützer.Die "Aktion Fischotterschutz e. V." appelliert daher mit an den österreichischen Bundesumweltminister, die Vorgaben der FFH-Richtlinie einzuhalten und die weitere Ausbreitung der Fischotter im Land nicht zu beeinträchtigen. Grundsätzlich stehe eine Rückkehr der Fischotter nicht im Konflikt mit einer verantwortungsvollen Naturnutzung durch Angler und Fischer. Für auftretende Beeinträchtigungen der Nutzung gelte es, gemeinsame Lösungen zu finden, die mit den Schutzbestimmungen der Tierart konform gehen. So kommen zum Beispiel lebensraumverbessernde Maßnahmen an Gewässern, wie sie von der Aktion Fischotterschutz in ihrem OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel in der Südheide aufgezeigt werden, sowohl dem Fischotter als auch den Fischbeständen zu Gute.Die Aktion Fischotterschutz e. V. hofft, dass sich der österreichische Umweltminister Andrä Rupprechter gemeinsam mit den Fischern und Anglern für die Entwicklung der Lebensräume von Fischen und von Ottern einsetzt.