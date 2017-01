500.000 Euro Umsatz 13 Festnahmen: Polizei sprengt Drogenring

Der Tiroler, der in einer anonymen E-Mail im November vor dem Anschlag und dem vermeintlichen Terror-Kommadeur warnte, befindet sich seit dem Vorfall in Rumänien. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei, der Conra und des Verfassungsschutzes - der vermeintliche 29-jährige Terrorist wurde in Innsbruck festgenommen. In Vernehmungen zeigte sich aber schnell, dass an den Vorwürfen nichts dran war.Bereits einen Tag später hatte die Polizei den Mailschreiber ausgeforscht. Der 61-jährige Tiroler handelte aus Eifersucht, er habe verhindern wollen, dass seine Freundin den Syrer zu einer Veranstaltung begleite. Ende Dezember setzte es nun eine Festnahme in Rumänien, nachdem der 61-Jährige nicht nach Österreich zurückgekehrt war. Die österreichischen Behörden haben bereits einen Auslieferungsantrag gestellt.