Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Als Vorsichtsmaßnahme Polizei verteilt Taschenalarme am Silvesterpfad

Mangel an Exekutivbeamten In Österreich fehlen 1.655 Polizisten

Der Stückpreis für die Behörde beträgt 3,50 Euro, die Kosten belaufen sich also auf insgesamt 21.000 Euro. Die 6.000 Stück werden nach Bevölkerungsanteil auf die Bundesländer verteilt. Die meisten der Taschen-Alarme erhält also Wien, Die Aktion erfolge als Präventivmaßnahme im Rahmen des Projekts "Gemeinsam. Sicher", sagt Innenministeriumssprecher Grundböck.Taschen-Alarme lösen bei Aktivierung einen schrillen Alarm aus, ähnlich wie ein Feueralarm.Kritik kommt vom Team Stronach: "Die Taschenalarm-Verteilaktion als Reaktion auf die massenhaften Übergriffe in der Kölner Silvesternacht zeigt die Machtlosigkeit der Polizei trotz des Engagements aller Beamten“, erklärt Team Stronach Mandatarin Martina Schenk. "Was wurden wir nicht von allen Seiten bei unserer Pfefferspray-Verteilaktion als Panikmacher bezeichnet", erinnert Schenk.Doch nun hätte Innenminister Sobotka offenbar eingesehen, dass die Politik das Sicherheitsbedürfnis der Menschen nicht mehr befriedigen kann. „Die Menschen wollen sich aktiv schützen können, in diesem Sinn sind auch Taschenalarme für Frauen natürlich ein guter und richtiger Schritt“, so Schenk.