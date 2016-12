Im 14. Bezirk war es dunkel Hunderte Haushalte in Wien-Penzing ohne Strom

Die Techniker arbeiteten nach dem Defekt im Umspannwerk in Weiz die ganze Nacht durch. Am Sonntag um 8 Uhr konnten die Einwohner von Eggersdorf, Langegg, Krummegg, Vasoldsberg und Laßnitzhöhe aber wieder aufatmen, alle Gemeinden wurden wieder mit Strom versorgt.In Weiz fielen mindestens 21 Trafos aus, wie der ORF berichtet, vier davon brannten komplett ab. Verletzte gab es zum Glück keine. Sorge bereiteten aber alle Steirer, die in der Nacht auf medizinische Geräte angewiesen waren.Die Ursache für den großräumigen Ausfall lag in Laßnitzhöhe. Dort soll es zu einer Überspannung durch einen Erdschluss gekommen sein. Dabei wird Strom ins Erdreich geleitet.Den letzten großen Stromausfall gab es Mitte Dezember in Penzing: