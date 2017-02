Streit neben Skipiste Mit Skistock Auto berührt: Faustschläge

Der Streit nahm vor einer Bar seinen Ausgang, der junge Schwede soll mit dem Skistock die Beifahrertür eines Taxis beschädigt haben. Er und sein Bruder gerieten mit dem Chauffeur in Streit. Schließlich versucht der 22-Jährige über die Piste zu flüchten.Doch der Taxilenker und dessen Kollege hielten die beiden Schweden fest. Es kam zum Gerangel, der 22-Jährige soll mit dem Skistock auf den Taxifahrer eingeschlagen haben.Wenig später traf die Polizei ein. Als die Beamten den Taxifahrer befragten, ergriff der junge Schwede erneut die Flucht. Er kam nicht weit, ein Polizist hielt ihn nach wenigen Metern an. Der Betrunkene wehrte sich bei der Festnahme und wollte sich losreißen.Die beiden Brüder konnten aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht befragt werden, sie werden auf freiem Fuß angezeigt. Einer der Schweden erlitt Kratzer am Hals und wurde im Krankenhaus Zell am See behandelt.