Brisanter Einsatz im Pfarrhof Terrorverdächtiger im Flüchtlingsquartier Fuschl festgenommen

Wichtige Entscheidung am Landesgericht in Salzburg: Am 19. Dezember wurde ein 25-jähriger Flüchtling im Asylquartier in Fuschl bei einer Razzia festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, einen Terroranschlag in Salzburg zwischen den Weihnachtsfeiertagen geplant zu haben. Seit dem sitzt der Marokkaner in U-Haft.Am Mittwoch soll nun der Richter entscheiden, ob die U-Haft verlängert wird: "Bisher wurde als Haftgrund Fluchtgefahr angenommen, da der Beschuldigte einen rechtskräftigen Abschiebebescheid in der Hand hat." Der Verdächtige muss auf jeden Fall in sein Heimatland zurück, er hat eine Familie in Marokko und "keinerlei soziale Integration in Österreich".Neben der Flucht- ist auch die Tatbegehungsgefahr zu beachten. Bei der Razzia im Dezember wurden drei Handys und ein Laptop des Mannes beschlagnahmt. Die Beamten sind noch dabei das Material auszuwerten.