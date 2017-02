Durch Nummerntaferl ausgeforscht Autofahrer masturbierte vor Passantin

Verdächtiger (34) in Haft Mordalarm: Frau erstochen, Haus in Flammen gelegt

Betrunkener kaperte Auto "Nach dem Crash lachte er in den Airbag hinein"

BILDER DES TAGES 07.02.2017: UKIP-Chef Nigel Farage (links) wollte seinem Parteikollegen Paul Nuttall beim Wahlkampf helfen. Stattdessen wurde er in Stoke-On-Trent mit Eiern (rechtes unteres Eck) beworfen. (Foto: Peter Byrne (PA))

Bei der Wohnungsöffnung am Montag gegen 16.30 Uhr entdeckte die Feuerwehr laut "Kleiner Zeitung" in der Küche die verweste Leiche des Mannes auf einer Couch. Anzeichen auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei derzeit keine, eine Obduktion soll Todesursache und -zeitpunkt klären. Dramatisch: Die 55-jährige Tochter blieb zunächst verschwunden.Nach einer einstündigen Suche entdeckten Einsatzkräfte schließlich die Frau, die sich in einem Zimmer im Dachgeschoss versteckt hatte. Die Frau sei psychisch schwer angeschlagen gewesen und hätte äußerst aggressiv auf die Einsatzkräfte reagiert. Sie wurde in eine Nervenklinik eingeliefert und konnte nicht befragt werden. Die Frau soll seit rund 25 Jahren sehr zurückgezogen gelebt haben.