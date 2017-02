Drama in Laßnitzhöhe Mordalarm in der Steiermark: Leiche bei Graz entdeckt

Identität und Todesursache im Fall um den Toten in der Steiermark sind geklärt. Es handelt sich um einen 63-Jährigen aus der Nachbarschaft des Auffindungsortes. Bei der noch am Sonntag durchgeführten Obduktion stellte sich als Todesursache Unterkühlung in Verbindung mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper und Halsbereich heraus.Da keine Abwehrverletzungen oder Hinweise auf einen Kampf gefunden wurden, dürfte sich der 63-Jährige die Stichverletzungen mit einem Küchenmesser und einem Cutter selbst zugefügt haben. Nachdem er sich offenbar in suizidaler Absicht in seiner Garage selbst verletzt hatte, begab er sich auf ein benachbartes Grundstück in Freie, wo er zusammengebrochen und erfroren sein dürfte.