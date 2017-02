Hund wartete neben Leiche 69-Jähriger stürzte bei Wanderung in den Tod

Zwei Tschechen und ein Österreicher stiegen von der Neuen Prager Hütte zur Venedigerscharte auf. Dort angekommen, waren zwei der Männer so müde, dass das Trio umkehrte. Während der Abfahrt seilten sie sich nicht an, ein 42-jähriger Tscheche fuhr voraus.Auf 3.200 Metern Höhe brach plötzlich eine Schneebrücke ein. Der Mann stürzte etwa 20 Meter tief in eine Gletscherspalte. Seine Begleiter schlugen Alarm, die Bergrettungen aus Matrei und Prägraten, die Alpine Einsatzgruppe Lienz und zwei Hubschrauber standen im Einsatz.Gegen 16.45 Uhr wurde der 42-Jährige geborgen, für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät.