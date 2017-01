Obduktion angeordnet Nach Ballbesuch: Tiroler ertrinkt in Bach

Die beiden Nachbarn brüllten sich erst heftig an, dann kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 36-jährige Türke zückte während des Streits eine Schreckschusspistole und bedrohte den 39-Jährigen.Die Polizei rückte an. Bei der anschließenden Erhebung in der Wohnung wurde eine Schreckschusspistole samt Munition sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wird angezeigt.