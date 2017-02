Proteste von Umweltschützern Murkraftwerk: Video zeigt, wie Bagger Aktivisten anspritzt

Streit um Mur-Kraftwerk Mur-Auen in Graz nach Rodung besetzt

Das umstrittene Kraftwerksprojekt hat bereits die jüngsten Neuwahlen in Graz vom Zaun gebrochen. Doch ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl sieht sich durch die Wiederwahl in seinem Vorhaben bestärkt. Kritiker und Umweltschützer kritisieren die Zerstörung des Biotops und die großflächigen Rodungen um Zuge der Bauarbeiten.Am Freitag versammelten sich laut Polizei 1.200 Demonstranten am Grazer Hauptplatz und demonstrierten lautstark gegen den Kraftwerksbau. Die Veranstalter der Kundgebung unter dem Motto "Rettet die Mur" fordern einen unverzüglichen Baustopp mit anschließender "Nachdenkpause" sowie einer Bürgerbefragung.Zuvor hatten Aktivisten bereits die Mur-Auen besetzt, um die weitere Abholzung der Uferzone zu stoppen. Ein Protestcamp wurde errichtet. Die Behörden räumten dieses jedoch.