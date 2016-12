Nach Autocrash geknipst Polizei jagt Entführer von Sissy Böhm

Am Donnerstag kam es erneut zu einer Attacke in einer Innsbrucker Tiefgarage. Kurz nach 9 Uhr wurde eine Frau in einer Tiefgarage überfallen, der unbekannte Täter stahl ihr Auto und verursachte damit einen Verkehrsunfall. Er konnte anschließend festgenommen werden.Das ist bereits der dritte Vorfall dieser Art innerhalb von drei Tagen in Innsbruck. Am Dienstag begann die unheimliche Serie: Da wurde eine Schwangere in einer Tiefgarage niedergeschlagen und beraubt. Der Täter konnte noch nicht ermittelt werden.Dann am Mittwoch die brutale Entführung von Karlheinz Böhm-Tochter Sissy . Der Entführer verursachte einen Unfall, ließ sein Opfer dann schwerverletzt zurück um zu flüchten. Die Polizei fahndet.Ob diese drei Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist nicht klar. Die Täterbeschreibung der Entführung und der Attacke auf die Schwangere ähneln sich.