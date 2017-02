Crash nach Sabotage Radmuttern bei Autos gelöst

Der 28-Jährige fuhr am Mittwoch mit seinem Auto von zu Hause in Weitensfeld weg als er Vibrationen am Lenkrad und Klopfgeräusche an der Vorderachse bemerkte. Als er ausstieg und nachsah, was der Grund sein könnte, entdeckte er keinen technischen Schaden sondern einen Anschlag auf sein Leben.Jemand hatte die Radschrauben der beiden Vorderräder gelockert, was im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Unfall führen kann. Die Polizei steht mit den Ermittlungen erst am Anfang und muss nun feststellen, wer hinter der Tat steckt und ob es einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Valentinstag gibt - vielleicht eine verschmähte Liebe?