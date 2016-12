Die Vandalen sägten die Strommasten an. (Foto: Fotolia)

Die Vandalen sägten die Strommasten an. (Foto: Fotolia)

Zwischen Oktober und Dezember machten sich Unbekannte an insgesamt fünf Strommasten in den Orten Schöder, Baierdorf und Katsch an der Mur zu schaffen. Sie sägten die Masten aus Holz oberhalb des Betonsockels ab.Zwei Masten fielen um, auf drei weitere beschädigte Masten wurden Mitarbeiter des Stromversorgungsunternehmens rechtzeitig aufmerksam. Der Schaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.