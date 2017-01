Zuvor mit Polizeiauto kollidiert Schuss beendet Verfolgungsjagd durch Floridsdorf

Die Polizei in Kufstein erhielt den Hinweis, dass ein junger BMW-Lenker mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs sei. Daraufhin versuchten Beamte, das Auto gegen 18.15 Uhr auf dem Areal einer Tankstelle in Kufstein aufzuhalten.Doch der junge Mann am Steuer dachte nicht daran, stehen zu bleiben. Er fuhr mit dem Pkw in Richtung Kufstein Süd. Mit hohem Tempo überholte er mehrmals andere Autos und gefährdete damit andere Verkehrsteilnehmer. Insgesamt sieben Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf.Schließlich wollte der Fahrer über den Inndammweg entkommen. Er blieb jedoch auf der Schneefahrbahn mit seinem Wagen hängen. Daraufhin wollten er und drei Begleiter zu Fuß flüchten, wurden aber von Polizisten eingeholt. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen fest, er trug auch ein gestohlenes Mobiltelefon bei sich.