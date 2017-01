Brutale Tat vor Aufklärung 23-Jährige in Bayern von Österreichern vergewaltigt

Der Mann hatte die Tirolerin zunächst am Mantel gezogen und dann verfolgt. Etwas später gab er zwei Komplizen Handzeichen - gemeinsam umringten sie dann ihr Opfer. Der 20-Jährige schüchterte die Frau laut Polizei mit den Worten "ich dich b*****" und "ich dich f*****" ein, beschimpfte sie als "Schlampe" und "H***".Die Frau konnte aber flüchten und lief in die Tiefgarage, wo sie sich in ihrem Auto einsperrte und die Polizei rief. Aufgrund ihrer detaillierten Täterbeschreibung wurde kurze Zeit später der Hauptverdächtige festgenommen, der jedoch alle Vorwürfe bestreitet.Die Ermittler fahnden jetzt nach den beiden Komplizen und prüfen, ob der Mann in Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen der Innsbrucker Silvesternacht steht.