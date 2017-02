Wahre Helden Nachbarn retten Mann aus verrauchter Wohnung

Dienstagabend habe die Mutter des Buben die Rettung gerufen, da ihr Sohn unter schweren Krämpfen gelitten habe. Ein Polizeisprecher bestätigte einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Das Baby wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Dort stellte sich heraus, dass es Kokain verschluckt hatte. Wie das passiert ist, untersucht die Kriminalpolizei.Noch müssen die Mutter sowie eine weitere Frau, die zu dem Zeitpunkt in der Wohnung war, befragt werden. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass das Kind ein weißes Pulver gefunden und geschluckt habe. Laut einem Kliniksprecher geht es dem Kind wieder gut und es konnte bereits entlassen werden. Das Jugendamt brachte den Buben vorübergehend bei einer Pflegefamilie unter.