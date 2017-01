Schneelagen Hier liegt derzeit Österreichs meister Schnee

Auf der Hinterachse des Fahrzeugs in Hohenems waren Schneeketten montiert. Gegen 22.55 Uhr riss auf der steilen Bergstraße aber eine Schneekette, und das Rettungsfahrzeug blieb wenige Meter später hängen.Der Winter hat für die Autofahrer auch am Samstag große Auswirkungen in Westösterreich gehabt. Auf den schneebedeckten Fahrbahnen kam es immer wieder zu Unfällen, oft gab es ohne Schneeketten kein Weiterkommen. Die Fernpassstecke musste witterungsbedingt gesperrt werden. Autofahrer mussten deswegen große Umwege in Kauf nehmen.Auch auf der Brennerautobahn ereigneten sich Unfälle. Auf der Europabrücke waren auf der schneeglatten Fahrbahn vier Lkws in einen Unfall verwickelt. Es bildete sich sofort umfangreicher Stau. Die Autobahn musste daraufhin gesperrt werden.Neben den Schneefällen sorgten der dichte Verkehr bedingt durch den Urlauberwechsel und die Grenzkontrollen am Autobahngrenzübergang Kufstein/Kiefersfelden für zusätzliche Probleme und Staus in Tirol.