Fünf tote Schwäne trieben in der Mur. (Foto: Leserreporter Lydia Schwaiger)

Die Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bestätigte, dass bei den Tieren Vogelgrippe (Aviäre Influenza Typ A H5/N8) festgestellt wurde. Laut Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) kommen die Fälle nicht überraschend, da erst zuletzt in Marburg infizierte Schwäne gefunden worden waren, berichtet "orf.at".Am Dienstag ist bereits die Stallpflicht für sämtliches gehaltenes Geflügel in Kraft getreten. So soll etwaige Ansteckung verhindert werden.