Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag. Der Airbus A319-100 mit der Flugnummer OS-375 war bereits im Anflug auf die Landebahn 18C des Flughafens Amsterdam-Schiphol, als sie laut "Aviation Herald" in etwa 610 Meter Höhe in einen Vogelschwarm geriet.Das Flugzeug verzeichnete mehrere Einschläge, konnte aber sicher landen. Nach dem Vorfall musste jedoch der Rückflug mit der Nummer OS-376 gestrichen werden.