Von Baby geschlucktes Kokain gehörte dem Vater

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Lebt jetzt bei Pflegeeltern Vergiftet: Kleinkind verschluckte Kokain

Witzig oder dumm? Taschenmacher Freitag wirbt mit Kokain

Eros hatte richtigen Riecher Drogenlager in Lokal ausgehoben

44 spanische Kinder an Bord Schulbusfahrer unter Drogen: 15 Schüler bei Crash verletzt

54 Personen in Haft Rekord: Italiens Polizei beschlagnahmt 8 Tonnen Kokain

BILDER DES TAGES 07.02.2017: UKIP-Chef Nigel Farage (links) wollte seinem Parteikollegen Paul Nuttall beim Wahlkampf helfen. Stattdessen wurde er in Stoke-On-Trent mit Eiern (rechtes unteres Eck) beworfen. (Foto: Peter Byrne (PA))

Der Vater gab gegenüber der Polizei an, dass ihm die Droge gehörte und sie ihm beim Spielen mit dem Kind aus der Tasche gefallen sein dürfte. Das Baby habe daraufhin das Pulver, etwa ein halbes Gramm, geschluckt. Als das Kind krampfte, alarmierte die Mutter die Rettung und gab sofort an, dass das Baby ein weißes Pulver geschluckt haben könnte. Woher das Kokain kam, darüber herrschte aber lange Schweigen.Mittlerweile hat auch die Mutter zugegeben, dass das Kokain dem Vater gehört habe. Dieser erklärte, er habe das Kokain für den Eigenbedarf gebraucht. Der Mann wird angezeigt. Das Baby, das nach einer Nacht wieder gesund aus dem Spital entlassen wurde, wurde bei einer Ersatzfamilie untergebracht. Dort bleibt es vorerst, die Mutter stimmte der Unterbringung zu, so das Jugendamt.