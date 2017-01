Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Tiefsttemperatur in Österreich Minus 26,4 Grad: Tannheim bleibt Kältepol

Besonders in Österreichs Alpen Nach dem Schneechaos wartet die Lawinengefahr

Die Steirer brachen von der Sabathyhütte in Richtung Zirbitzkogel auf. Dort wurden sie von den tief winterlichen Temperaturen überrascht. Da die Wanderwege stark vereist waren, entschieden sich die Wanderer dazu, in einer Schutzhütte einzukehren.Da diese nicht bewirtschaftet und unbeheizt war, kühlten die Wanderer beim Aufenthalt im Winterraum weiter aus und alarmierten um 13.35 Uhr via Mobiltelefon den Hüttenpächter. Diese setzte die weitere Rettungskette in Gang.Starker Wind verhinderte die Rettung mittels Hubschrauber, an ein weiteres Ausharren im Winterraum der Schutzhütte war aufgrund der fehlenden Beheizung nicht zu denken. Bergretter und Alpinpolizisten nahmen den gemeinsamen gesicherten Abstieg zur Tonnerhütte im Gemeindegebiet von Mühlen in Angriff. Um 19.10 Uhr übernahmen Rettungskräfte dort die weitere Versorgung der Patienten.Zwei Hubschrauber des Innenministeriums, vier Beamte der Alpinpolizei Murtal und insgesamt 25 Mitglieder der Bergrettungen St. Lambrecht, Zeltweg und Judenburg standen im Einsatz.