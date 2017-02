Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Grammys 2017: Adele Adele (Foto: AP)

Der Tiroler begann die neue Woche im Studio mit stylisher Blümchen-Boxershort und gepunkteten Socken. Doch was war der Anlass für das ungewöhnliche Outfit? Gibt’s etwa einen neuen Dresscode bei Österreichs größtem Radiosender? Weit gefehlt.Grund für Filzers Textil-Reduktion waren "natürlich die Grammys", teilte der Sender auf Anfrage mit. Da das US-Popduo "Twenty One Pilots" seinen ersten Award (für den Song "Stressed Out") nur in Unterhosen entgegennahm, spielte Filzer die Szene kurzerhand in Wien-Heiligenstadt nach. Während es für den Moderator ein spontaner Entschluss war, haben sich die Musiker den ungewöhnlichen Auftritt (oben züchtig im Smoking, unten nur mit dem Nötigsten bekleidet) lange für den Tag der Tage vorgenommen."Als wir uns früher auf der Couch mal die Grammys angesehen haben, fiel uns plötzlich auf, dass wir alle nur unsere Unterwäsche anhatten. Und in dem Moment hat Josh sich zu mir gedreht und gesagt 'Wenn wir jemals einen Grammy gewinnen, dann müssen wir ihn uns genauso abholen'", plauderte Tyler Joseph (28) im Staples Center in Los Angeles aus. Gesagt, getan. Und die Fans dankten den beiden die witzige Aktion mit tosendem Applaus.