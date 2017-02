Im Müll versteckt Häftling türmte aus Klagenfurter Gefängnis

Es ist daher auch völlig unklar, ob sich der Mann, der wegen Vermögensdelikten und Urkundenfälschung eingesperrt war, ins Ausland abgesetzt haben könnte. Das Gefängnis selber möchte keine Details zu den Ermittlungen bekannt geben.Der Leiter der Justizanstalt war am Montag zu einer Besprechung im Justizministerium, wo auch diskutiert wurde, wie der Serbe überhaupt auf die Ladefläche des Lkw kommen konnte. Er hatte sich nämlich in einem Müllsack versteckt und wurde so ins Freie gebracht. Er dürfte dann während der Fahrt abgesprungen sein - da der Lkw eine Plastikplane hatte, konnte er diese auch leicht von innen öffnen.