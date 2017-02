Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Hier verpassen Sie nichts - alle Storys auf einen Blick:

Unfall auf A9 Blitzeis: Türkischer Lkw stürzte von Autobahn

Wegen Blitzeis! Schon wieder stürzte Auto in einen Fluss

Lichtblick am Himmel Es gibt sie doch: Sonne zeigt sich für Mini-Moment

Lenker schwer verletzt Eisregen: Paketdienst-Lkw krachte gegen Scheune

Wien strahlt ganz in Weiß 12 Zentimeter: "Heute" mitten im Schneechaos!

Die besten Bilder Alle Fotos vom Schneechaos am Mittwoch

Schneechaos legt 6er lahm Haltestelle des Zorns: "Seit 40 Minuten keine Bim"

Probleme im Frühverkehr Jede Menge Neuschnee sorgt für Chaos auf Wiens Straßen

Erstmals seit 2013 Wien versinkt jetzt so richtig im Schnee!

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil 4 Leserreporter Rainer Kaffenberger sendet schöne Grüße aus Langschlägerwald in Niederöstereich (Foto: Leserreporter Rainer Kaffenberger)

Tiefwinterlich präsentierte sich der Osten Österreichs am Mittwoch. Seit der Nacht stehen die Räumfahrzeuge im Großeinsatz. Laut Asfinag waren es alleine auf den Autobahnen und Schnellstraßen Niederösterreichs über 100 Räumfahrzeuge."Solche Schneefälle haben wir schon lange nicht erlebt", sagte Georg Steyrer von der Asfinag zum "ORF-Radio". Und auch die Wetter-Experten der Ubimet waren sich gegenüber "Heute" schon am Dienstag sicher:KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DIESER WOCHE!