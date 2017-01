Kurz vor Auflassung Zug erfasste Pkw auf berüchtigtem Bahnübergang

Mehr Schwerverletzte Skiunfälle: 123 Opfer pro Tag in Spital

Vermutlich ausgerutscht Tiroler stürzte aus Fenster in den Tod

Der Jugendliche war mit seiner um ein Jahr älteren Freundin auf Besuch bei seinem Vater. In der Wohnung in Klagenfurt kam es am Sonntag zum Zwischenfall: Der Bursch zückte eine Schreckschusspistole, zog ab - und verletzte das Mädchen unbestimmten Grades im Gesicht.Die Herkunft der Waffe und das Motiv blieben vorerst unklar, die Befragung des Jugendlichen stand am Montag Mittag noch aus. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.