Dinner for one? Weit gefehlt. Die größte Silvesterparty des Landes wird heuer ein Fall für zwei. Konkret für Susi Zuschmann (35) und Tom Filzer (29). Die beiden legen am Samstag ab 19.00 Uhr für Millionen Ö3-Hörer auf. "Und zwar ausschließlich Nummer-1-Hits der letzten 50 Jahre", verrät Zuschmann. Einzige Bedingung laut Filzer: "Es muss partytauglich sein und man muss in jedem Zustand mitsingen können." Punkt Mitternacht gibt es dann Donauwalzer und Pummerin. Highlight der Moderatoren: "Kung fu fighting" (Tom), "Crazy in love" (Susi).Birgit Hofbauer und Lydia Feigl legen bereits um 18.00 Uhr mit einem Hit-Feuerwerk aus den Achtzigern los. Um 0.00 Uhr gibt’s Donauwalzer, Radetzkymarsch und den Abba-Song "Happy New Year".Von 14.00 bis 18.00 Uhr präsentiert Christian Mederitsch die Hits des Jahres. Ab 22.00 Uhr macht Anita Ableidinger live aus Linz die Nacht zum Tag.