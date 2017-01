Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der Gruppenkommandant war im Juni 2015 wegen eines Feueralarms auf dem Weg in die Feuerwache, als er geblitzt wurde. Aufgrund der enormen Geschwindigkeitsüberschreitung - er fuhr fast 100 km/h statt der im Ortsgebiet erlaubten 50. Die Folge: 400 Euro Strafe.In der Berufung wurde die Strafe auf 300 Euro reduziert, aber nicht aufgehoben. Aus Sicht der Gerichte habe es zu diesem Zeitpunkt weder einen Mangel an Florianijünger, noch an Kommandanten zu erwarten gegeben. Daher könne man nicht von einem Notstand ausgehen. Somit war die Straftat zwar nachvollziehbar, nicht aber gerechtfertigt, das Urteil wurde jetzt vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt.Jetzt hat sich der Besitzer einer Disko in Röthis gemeldet. Thomas Krobath will die Geldstrafe übernehmen. Er sei mit der Art und Weise, wie mit dem Fall umgegangen wurde, nicht einverstanden, erklärt Krobath. Im vorliegenden Fall sei die Strafe einfach zu hoch, wenn man bedenke dass der Vorfall in den Nachtstunden und am Ortsrand war.Der Strafrahmen reicht bei einer Geschwindigkeitsübertretung von über 40 km/h im Ortsgebiet von 150 bis 2.180 Euro – ohne Ausnahmen.