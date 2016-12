Empörung ist groß Ganze Stadt jagt Nazi-Sprayer vom Heiligen Abend

Ein Feuerwehrmann wurde kurz vor 3 Uhr zu einem Einsatz alarmiert, als er beim Verlassen seines Hauses den Brand in der direkten Nachbarschaft bemerkte. Der 61-jährige Wohnungsbesitzer stand am Fenster und wollte sich mit einem Sprung auf die Straße vor den Flammen retten. Zwei Nachbarn und der Feuerwehrmann retteten den 61-Jährigen über eine Leiter.Der Mann wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt und von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Das Feuer selbst war schnell gelöscht und die Wohnung entlüftet. Der Brand war in der Küche der Wohnung ausgebrochen, die vollkommen ausbrannte. Die genaue Ursache für das Feuer steht noch aus, Ermittlungen laufen.