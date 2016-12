Von Sesselbahn abgeworfen "Schweizerkracher" setzten Vorarlberger Bergwiese in Brand

Weil er das neue Jahr schon am 31. Dezember gegen 11.10 Uhr voreilig einleiten wollte, sorgte ein Zehnjähriger in Tirol für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Der Bub warf in ca. 1.370 Meter Seehöhe zwei Silvesterknaller aus einer fahrenden Gondel. Durch die Explosion der Knallkörper entwickelte sich im trockenen Wald darunter sofort ein Waldbrand.Das Feuer weitete sich rasch auf eine Fläche von rund 1,5 Hektar aus. Bei der Brandbekämpfung standen die FFW Finkenberg, Mayrhofen, Schwendau, Vomp und Schwaz mit insgesamt rund 120 Mann sowie drei Hubschrauber im Löscheinsatz.Durch den Brand wurden etliche Gondelgarnituren der Finkenberger Albahnen beschädigt und der Betrieb musste eingestellt werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch erhoben, Personen wurden jedoch nicht verletzt.