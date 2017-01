Diese beiden Waffen wurden dem Tiroler abgenommen, nachdem er auf ein Räumfahrzeug geschossen hatte (Foto: LPD Tirol/heute.at-Montage)

Das Winterwetter bedeutet vielerorts Nachtschichten für die Mitarbeiter der Schneeräumung. Der Lärm durch die nächtlichen Arbeiten störte einen 26-jährigen Tiroler so sehr, dass er Sonntagfrüh gegen 4.00 Uhr zu einer mehrschüssigen Luftdruckwaffe griff und in Kössen mehrmals gezielt auf einen Radlader schoss.Der Lenker des Fahrzeugs bleib zum Glück unverletzt. Mehrere Polizeistreifen wurden verständigt und konnten den Schützen in seiner Wohnung ausforschen. Der 26-Jährige war laut Polizei stark alkoholisiert und wurde vorübergehend festgenommen.Die Tatwaffe sowie eine weitere Luftdruckpistole wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Tiroler verhängt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.