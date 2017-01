Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen 8.45 Uhr wollte der Mann den Bahnübergang bei Wörschach Au in Richtung Sportplatz überqueren. Dabei übersah der Lenker den herannahenden Regionalexpress in Richtung Schladming. Der 52-Jährige Lokführer konnte den Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen.Der Zug rammte das Auto, dieses wurde in einen Graben geschleudert. Der Lenker erlitt Verletzungen am Kopf und an den Beinen, war aber unmittelbar nach dem Unfall ansprechbar. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 brachte den Patienten ins LKH Rottenmann.Die fünf Fahrgäste und der Lokführer blieben unverletzt, die Bahnstrecke wurde nach 50 Minuten wieder freigegeben.Laut Freiwilliger Feuerwehr Wörschach ist über den Bahnübergang schon seit Jahren diskutiert worden, weil er durch die Lage in der Nähe des Sportplatzes sehr frequentiert ist. Es sei eine "super Entscheidung der ÖBB bzw. der Gemeinde Wörschach", dieses Gefahrenpotenzial auszuschalten. Leider kam es zuvor noch zur folgenschweren Kollision.