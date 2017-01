Pilotprojekt angelaufen Vom Zug ins Auto: ÖBB steigen ins Carsharing ein

Der 58-Jährige hatte den Zug in Wörschach gesehen, wollte aber nicht stehen bleiben und gab Gas. Doch auf dem unbeschrankten Übergang lag so viel Schnee und Eis, dass die Räder seiner Autos durchdrehten und er nicht mehr rechtzeitig auf die andere Seite kam.Der Regionalzug erfasste das Auto und verletzte den Lenker - er musste mit Verletzungen an Kopf und Knöchel ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Wagen ist nur noch Schrott, die zehn Passagiere des Zuges und der Lokführer blieben unverletzt.