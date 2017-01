Deutscher stirbt in Tirol Lawine in Sölden fordert einen Toten

Die Lawine ging von der Gerlosplatte in Krimmel, nahe der Grenze zwischen Tirol und Salzburg, ab und verschüttete vier Schneeschuhwanderer aus Tschechien. Zwei von ihnen konnten sich aus den Schneemassen befreien und die Rettung verständigen.Die beiden weiteren Verschütteten wurden von der Bergrettung entdeckt und zunächst reanimiert. Beide verstarben jedoch kurz darauf. Die vier Männer waren laut Bergrettung ohne Notfallausrüstung unterhalb der Zittauer Hütte unterwegs, als sie in etwa 1.700 Metern Seehöhe von der Lawine erfasst wurden.Bei einem weiteren Lawinenabgang am Pfeifferköpfl zwischen Neukirchen und Bramberg wurde eine Person verschüttet, geborgen und vorerst reanimiert. Er war mit drei Begleitern auf einer Variantenabfahrt unterwegs. Dabei dürfte die Gruppe die Lawine selbst uasgelöst haben. Der Zustand des Mannes ist kritisch.