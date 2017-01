In Lassing am Hochkar passierte das Drama. (Foto: Hochkar)

In Lassing am Hochkar passierte das Drama. (Foto: Hochkar)

Kollision mit Snowboarder Pistenunfall: Samuel (6) sucht jetzt seine Ersthelferin

Unfall am Hochkar Kind (6) bei Kollision mit Snowboarder schwer verletzt

Ein herrlicher Powder-Tag auf den Pisten des Hochkar endete für einen 17-jährigen Deutschen in einer Tragödie. Immer wieder klagte der Teenager darüber, dass ihm übel sei. Sein Zustand verschlechterte sich in kürzester Zeit rapide, bis er schlussendlich völlig zusammenbrach.Bei der ersten Untersuchung durch den Notarzt direkt auf der Piste traute das erfahrene Team des "Christophorus 15" seinen Augen nicht. Der 17-Jährige erlitt nämlich einen Herzanfall!Vorerkrankungen seien keine bekannt, der Jugendliche sei völlig gesund gewesen.Der Bursche wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital nach Waidhofen an der Ybbs geflogen. Er schwebt in Lebensgefahr. Ob es sich um einen Herzinfarkt oder um etwa einen angeborenen Herzfehler handelt, ist noch unklar.